В Ростове взорвалась замаскированная под фонарик бомба

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Один человек пострадал в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Ростове-на-Дону. По данным Росгвардии, бомба была замаскирована под фонарик. На месте работают спецслужбы. Сообщается об одном пострадавшем, ему оторвало кисть руки.

В Росгвардии рассказали подробности взрыва, который произошел в Ростове-на-Дону в четверг утром, пишет ТАСС. По данным ведомства, самодельное взрывное устройство было замаскировано под фонарик.

Пакет, в котором лежал фонарь, обнаружил мужчина без определенного места жительства около 6:30 утра. Он попытался включить его. После нажатия кнопки взрывное устройство сработало. Мужчине оторвало кисть руки.

О других пострадавших не сообщается. Очевидцы публикуют видео с места взрыва.

Инцидент произошел в четверг утром на перекрестке улицы Социалистическая и Нахичеванского переулка. Рядом с местом взрыва находится школа №5.