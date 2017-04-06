Эксперт: победитель выборов во Франции будет согласовывать с ФРГ позицию по России
Теги: германия франция События. 25-й час россия
Практически при любом итоге президентских выборов во Франции позицию по России страна будет обсуждать с Германией. Как отметил президент фонда "Центр политических технологий" Игорь Бунин, отказаться от этой схемы может лишь Марин ле Пен, однако шансы на ее победу во втором туре крайне малы.
Кто бы не победил на президентских выборах во Франции, позицию по отношениям с Россией он будет согласовывать с Германией. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" заявил президент фонда "Центр политических технологий" Игорь Бунин. По его словам, отойти от этой схемы способна лишь Марин ле Пен, однако шансы на ее победу во втором туре голосования крайне малы. Фаворитом президентской гонки во Франции остается Эммануэль Макрон.
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