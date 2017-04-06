Эксперт: победитель выборов во Франции будет согласовывать с ФРГ позицию по России

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Практически при любом итоге президентских выборов во Франции позицию по России страна будет обсуждать с Германией. Как отметил президент фонда "Центр политических технологий" Игорь Бунин, отказаться от этой схемы может лишь Марин ле Пен, однако шансы на ее победу во втором туре крайне малы.