В центре Москвы почтят память жертв взрыва в Петербурге
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В четверг в 17.00 на Манежной площади в Москве пройдёт акция в память о жертвах теракта в метро северной столицы.
Организаторами митинга солидарности под под девизом "Питер - мы с тобой!" выступили представители ряда профсоюзных организаций столицы. На акцию соберутся известные журналисты, деятели культуры и спортсмены, актёры и музыканты, которые вместе с москвичами хотят сказать "нет террору". Памятным концертом знаменитости и неравнодушные горожане поддержат жителей Санкт-Петербурга и почтят память жертв атаки.
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