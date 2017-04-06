09:56, 06 апреля 2017

В центре Москвы почтят память жертв взрыва в Петербурге

Теги:  Общество  санкт-петербург  взрыв  москва

В четверг в 17.00 на Манежной площади в Москве пройдёт акция в память о жертвах теракта в метро северной столицы.

Организаторами митинга солидарности под под девизом "Питер - мы с тобой!"  выступили представители ряда профсоюзных организаций столицы. На акцию соберутся известные журналисты, деятели культуры и спортсмены, актёры и музыканты, которые вместе с москвичами хотят сказать "нет террору". Памятным концертом знаменитости и неравнодушные горожане поддержат жителей Санкт-Петербурга и почтят память жертв атаки.

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