10:05, 06 апреля 2017

Власти Алеппо делают все возможное для восстановления домов

Теги:  сирия  минобороны  Сирийский конфликт

Сирийский Алеппо постепенно возвращается к мирной жизни. Полным ходом идет восстановление разрушенной боевиками инфраструктуры. Наиболее сильно повреждена восточная часть города. Там местные власти устанавливают ущерб и составляют списки жителей, которым будет выплачена компенсация.

Район аль Саккур, как вся восточная часть Алеппо, еще несколько месяцев назад лежал в руинах. По улицам не пройти — завалы и устроенные террористами баррикады из сожженных автобусов. Бесчинства "Джебхат ан Нусры" (запрещена в России) продолжались здесь 4 года. Сегодня в кварталы целыми семьями возвращаются люди. Хотя, устроить свой быт, многим удастся не сразу, отмечает "ТВ Центр".

Дома мирных жителей боевики не только грабили, но и взрывали. Пытались обрушить здания на улицы и перекрестки, чтоб преградить дорогу наступающей бронетехнике сирийской армии. Поэтому многие беженцы застали свои жилища в разрушенном состоянии. Но люди говорят, что они все равно будут возвращаться и восстанавливать свои дома и квартиры.

Сегодня район не узнать. Тротуары и дороги расчищены от кирпича, арматуры и фугасов. Ходит общественный транспорт. Люди не вздрагивают от выстрелов. Открыты сотни магазинов там, где еще месяц назад, не было ничего, кроме развороченных витрин, битого стекла и рухнувших потолков. Экономическая столица Сирии возрождается.

Найти работу тем, кто вернулся, удается не всем и не сразу. Для таких семей власти временно ввели систему выдачи продуктов по карточкам. Без изысков, только самое необходимое, зато бесплатно. Активно и уже больше полугода беженцам помогает российский центр примирения.

Рукия и вся ее многочисленная родня из Алеппо. Родной дом не видела несколько лет. После того, как восточные кварталы захватили боевики, бежала в Латакию. Очень боялась за детей, а их у Рукии десять. Сыновья служат в армии. Террористам этого повода было достаточно, чтоб расстрелять всю семью. Когда Алеппо освободили, Рукия с детьми вернулась И хотя неудобств еще много, но родной дом не заменит никакая благоустроенная, но чужая квартира.

В доме еще надо восстановить стену. Ее повредило снарядом. Не страшно, говорит глава семьи Муххамад.

Поврежденных и разрушенных домов в восточном Алеппо еще много. Специальная комиссия местной администрации работает без выходных. Устанавливает ущерб и составляет списки жителей, которым власти выплатят компенсации.

На улицах работают коммунальщики. Восстанавливают линии электропередач и водопровод.  Когда закончат, свет и вода в дома будут поступать постоянно. Пока – с перебоями.

Власти Алеппо заявляют, что делают все возможное для скорой реанимации городской инфраструктуры и жилого фонда. Как частных домов, так и квартир. План по восстановлению самого известного на востоке экономического центра с многомиллионным населением уже выполнен больше чем наполовину. Это при том, что работы начались всего два месяца назад.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.

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