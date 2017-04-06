В Химках многодетная мать выбросила новорожденного в мусорку
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В подмосковных Химках многодетная мать родила мальчика в бытовке, а после выбросила новорожденного в мусорный контейнер. Малыш жив и находится в медучреждении. Женщине грозит до года лишения свободы.
Подмосковная полиция задержала 30-летнюю жительницу Твери, которая самостоятельно родила мальчика в бытовке и выбросила его в мусорный контейнер, сообщает ГУ МВД по Московской области.
Подозреваемая рассказала, что пошла на это преступление потому, что является матерью трех несовершеннолетних детей и находится в сложном финансовом положении.
Новорожденного мальчика обнаружил местный житель и тут же отнес его в ближайшую больницу. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает.
По факту случившегося подмосковное управление МВД возбудило уголовное дело по статье "Оставление в опасности", женщине грозит до года лишения свободы.
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