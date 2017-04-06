Москвичи смогут онлайн сообщить о парковке на "зебре"

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Мобильное приложение "Помощник Москвы" начало принимать жалобы на парковку на пешеходных переходах или перед ними.

Приложение "Помощник Москвы" начало принимать жалобы на стоянку на пешеходных переходах или непосредственно перед ними. Об этом сообщает TVC.RU. Обновлённую версию приложения уже можно скачать в App Store и Google Play.

Правила дорожного движения запрещают стоянку на пешеходном переходе и на расстоянии менее пяти метров до него. Если автомобиль более минуты находится на зебре или перед ней, то уже считается нарушителем.

"Мы постоянно дорабатываем приложение "Помощник Москвы" и расширяем его функционал, чтобы дать жителям столицы возможность самим участвовать в наведении порядка на улицах города. Для фиксации нарушений в зоне пешеходного перехода надо, как и прежде, сфотографировать автомобиль нарушителя и отправить фотографию через приложение", — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Сейчас фиксировать автомобили нарушителей можно по всей Москве. Данные поступают в информационную систему ГИБДД, Московскую административную дорожную инспекцию и ГКУ "Администратор московского парковочного пространства", после чего инспекторы проверяют информацию и оформляют постановление об административном правонарушении.

С помощью приложения можно также выявлять случаи неоплаты парковки, сообщать об автомобилях, припаркованных под запрещающими знаками и на газонах.