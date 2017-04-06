Власти Москвы подтвердили место похорон Евтушенко

Теги: Культура похороны москва евтушенко

Евгения Евтушенко похоронят на кладбище в поселке Переделкино. Об этом в четверг сообщили в правительстве Москвы. Об этом просил сам поэт.

Поэта Евгения Евтушенко похоронят на кладбище в поселке Переделкино. Об этом сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, пишет ТАСС.

По его словам, накануне власти получили письмо от родственников. Похоронить себя в Переделкине просил сам поэт.

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля на 85-ом году жизни в США. Накануне в городе Талса прошел вечер памяти поэта. Гроб с телом Евтушенко доставят в Москву, скорее всего, в субботу. На 11 апреля намечена гражданская панихида в Доме литераторов.

Читайте также:

Похороны Евгения Евтушенко перенесли на 12 апреля