Мосгорсуд приговорил жителя Эстонии к 11 годам тюрьмы за шпионаж

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Мосгорсуд приговорил жителя Эстонии Арсена Мардалейшвили к 11 годам лишения свободы за шпионаж в пользу эстонского Министерства внутренних дел. Осужденный признал вину в разглашении государственной тайны в отношении подразделений Западного военного округа.

Мосгорсуд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Эстонии Арсена Мардалейшвили за шпионаж в пользу эстонского МВД. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"В ходе судебных заседаний Мардалейшвили признал себя виновным в сборе и передаче представителям департамента охранной полиции МВД Эстонии за денежное вознаграждение составляющих государственную тайну сведений в отношении частей и соединений Западного военного округа", - говорится в сообщении.

Мардалейшвили был задержан сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге в мае 2016 года. Установлено, что по заданию департамента охранной полиции МВД Эстонии он собирал "секретные сведения военного характера" в отношении российских Вооруженных сил. Утечка таких сведений в другие государства способна нанести ущерб обороноспособности России.

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