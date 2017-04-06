Кадыров возглавил рейтинг популярных аккаунтов во "Вконтакте" среди глав регионов

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Страница главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети "Вконтакте" стала самой популярной среди остальных глав регионов. За ним следуют президент Татарстана, мэр Москвы, губернатор Подмосковья, глава Республики Тыва и губернатор Архангельской области.

Страница в социальной сети "Вконтакте" главы Чечни Рамзана Кадырова пользуется самой большой популярностью у интернета, передает газета "Известия".

"Безусловным лидером по просмотрам является Рамзан Кадыров — в среднем 73 тысячи у каждой записи", - говорится в исследовании экспертов агентства "Интернет-агитация".

Кроме главы Чечни, активно используют социальную сеть еще шесть глав регионов: президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В издании отметили, что в основном главы регионов набирают популярность за счет публикации мини-роликов (глава Чечни) и фотографий (глава Татарстана), прямых трансляций (губернатор Подмосковья) или продвижений в городских группах (глава Республики Тыва). Некоторые предлагают подписчикам поучаствовать в жизни региона (губернатор Архангельской области).

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