Путин наградил Максима Ликсутова Орденом Дружбы

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Глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов награжден Орденом Држубы. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В тексте документа отмечается, что награду Ликсутов получил за реализацию проекта МЦК.

Владимир Путин наградил Орденом Дружбы руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова. Как сообщает TVC.RU, награду Ликсутов получил за реализацию проекта Московского центрального кольца.

"За большой вклад в реализацию проекта реконструкции и развития Московского центрального кольца наградить Орденом Дружбы Ликсутова Максима Станиславовича - заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы", - говорится в указе главы государства.

Московское центральное кольцо за полгода стало для жителей привычным видом транспорта и пользуется у горожан большой популярностью. 31 марта эта городская железнодорожная магистраль перевезла 50-миллионного пассажира.

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