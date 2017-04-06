Взрыв в Ростове квалифицировали как покушение на убийство

Теги: взрыв ростов Происшествие

Ростовское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту взрыва в Ростове-на-Дону по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе "Покушение на убийство". Сейчас на месте работают следователи. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, замаскированного под фонарик, пострадал один человек.

ЧП произошло в Ростове-на-Дону — в центре города взорвалась самодельная бомба, замаскированная под карманный фонарик. По некоторым данным, устройство обнаружил дворник. Когда мужчина нажал на кнопку, чтобы проверить работает ли фонарик, прогремел взрыв, передает "ТВ Центр".

Рабочий получил серьёзные травмы и был тут же доставлен в больницу.

Инцидент произошёл рано утром на Социалистической улице, неподалёку от гимназии. По видимому, злоумышленники рассчитывали, что бомбу по пути в школу обнаружит и случайно приведёт в действие кто-то из учеников. Сейчас район происшествия оцеплен. На месте работают сотрудники спецслужб.

Уголовное дело возбуждено по третьем статьям — "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевоз или ношение взрывчатых веществ", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". Об этом сообщает "Интерфакс".