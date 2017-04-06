Восемь пострадавших при взрыве в метро остаются в тяжелом состоянии

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Восемь пострадавших при взрыве в метро Петербурга остаются в тяжелом состоянии. Об этом в Twitter сообщила вице-губернатор города Анна Митянина. Состояние трех из них оценивается, как крайне тяжелое.

По последним данным, пятерых пострадавших при взрыве в метро выписали из больниц. В медучреждениях остается 50 человек. Восемь - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, передает "ТВ Центр".

С пострадавшими и их близкими работают психологи МЧС. Специалисты находятся как в больницах, так и в гостиницах, где размещены родственники. Они же сопровождали семьи на процедуры опознания. Личности всех погибших к настоящему моменту установлены.

В четверг в Ленинградской области состоятся первые похороны. Кроме того, продолжают действовать телефоны горячей линии, звонки принимают круглосуточно. За несколько дней туда поступило свыше тысячи обращений.