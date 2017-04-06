Власти Магадана обвиняют в бесконтрольном отстреле собак

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В Магадане зоозащитники хотят подать в суд на городские власти за массовый отстрел бездомных собак. В то же время Следственный комитет обвиняет чиновников в бездействии и намерен привлечь их к уголовной ответственности. Ситуация в городе накалилась после того, как от нападений уличных животных пострадали несколько детей.

Трупы животных жители Магадана находят по всему городу. Массовые отстрелы, как уверяют ответственные за это лица, исключительно бродячих и агрессивных стай, начались после трех нападений собак на детей. Причем все инциденты происходили в вечернее время на одном и том же пустыре, а ликвидировать собак начали в разных районах города. Руководитель предприятия, занимающегося отловом, оправдывается: жалоб от жителей на бездомных псов поступает настолько много, что отлавливать необходимо не только ночью, но и днем, несмотря на то, что это зрелище не для слабонервных. В Магаданской области даже собирались вводить режим ЧС, отмечает "ТВ Центр".

"67 животных. 67 агрессивных животных, может быть, и не совсем агрессивных, но на ней не было написано: "Я не кусалась". Мы не ходим и не косим всех подряд. Это заблуждение. В наш адрес поступает большое количество заявок, обращений", - говорит директор "Комбината зеленого хозяйства" Алексей Гаврилов.

По сути, чиновник признается: отлавливают всех без разбора. Хотя на сайте магаданской мэрии появилось его официальное заявление: мол, специалисты работают только с теми животными, которые имеют признаки агрессии. Собак обездвиживают с помощью инъекции, а затем якобы с соблюдением всех санитарных правил увозят на кремацию. Подлинность многочисленных видеороликов об оставленных на улицах трупах собак, которые при жизни были совсем не агрессивны, на официальном уровне подвергается сомнению.

Принятый летом прошлого года магаданской областной Думой закон о безнадзорных животных дает возможность по-разному трактовать подход к бегающим по улице псам. Одна его статья запрещает отлов исключительно c целью эвтаназии и предполагает передачу собаки в приют. Другая статья того же документа допускает умерщвление в случае отсутствия возможности социализации данного животного и если оно проявляет агрессию. Но разбираться в особенностях поведения бродячих собак чиновникам недосуг. Диагноз "несоциализируемая" выносится моментально. Решение предполагается только одно — ликвидация.

В том же областном законе прописано: мероприятия по отлову безнадзорных животных должны основываться на принципах гуманности, исключать неоправданную гибель собак, получение ими увечий и травм, а также физические страдания. Жители Магадана запечатлели, как закон реализуется на практике. Им удалось снять раненого пса с дротиком-инъектором в теле.

Магаданские зоозащитники намерены подать на действия городских властей в суд. Пишут и в другие инстанции о нарушении закона об обращении с бездомными животными. Со своей стороны, Следственный комитет после нападений собак на детей тоже возбудил уголовное дело, но по поводу бездействия чиновников. В мэрии Магадана проходит одно совещание за другим. Привлекают общественность. Пытаются прийти к консенсусу.

"Зооспас" настаивает на том, чтобы абсолютно все агрессивные и представляющие опасность были изъяты с улиц нашего города. Но мы выступаем против отстрела всех подряд. Против отстрела не агрессивных, не представляющих опасности жизни людей собак", - говорит руководитель организации Анастасия Павлова.

Зоозащитники готовы помочь властям с решением проблемы бродячих собак. Говорят, за год волонтеры могут всех отловить и стерилизовать. Есть люди, готовые заниматься проблемой не для галочки. Единственный в Магадане приют, и тот частный, вмещает 150 собак и примерно 50 кошек. Обходится в 3 с половиной миллиона рублей в год. Его директор готова расшириться и принять больше животных, помещение и условия для этого есть. Вопрос в финансировании и готовности магаданских властей сотрудничать.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".