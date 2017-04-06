К 2019 году информацию в рунете будет защищать квантовая криптография

Теги: Общество интернет технологии

В России к 2019 году планируется создать технологию квантовой криптографии, которая будет шифровать большие потоки информации для защиты от перехвата. Ее считают более эффективной, чем любой ныне существующий алгоритм.

Через два года в России может появиться система квантовой криптографии для защиты информации в интернете, передает газета "Известия".

МГУ и ОАО "Инфотекс" получили грант от Минобрнауки на разработку технологии в размере 140 миллионов рублей на три года.

"Исполнители должны создать квантово-криптографическую систему защиты данных, передаваемых по открытым каналам связи со скоростью 10 гигабит в секунду",- говорится в сообщении.

Квантовая криптография считается более защищенной, так как если кто-то захочет перехватить информацию, то об этом узнает и отправитель, и получатель.

В "Инфотекс" отметили, что спрос на качественную защиту информации сейчас очень высок, а направление квантовой криптографии активно развивается во всем мире.

Работа над проектом уже началась, первые испытания планируются в 2018 году.