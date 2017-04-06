В жилом доме в Петербурге обезвредили бомбу

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В жилом доме в Санкт-Петербурге обезвредили взрывное устройство. Как сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов, в настоящее время опасности для жителей уже нет. До седьмого этажа дома жители могут вернуться в свои квартиры. На 8 и 9 этажах еще работают следователи.

В Санкт-Петербурге обезвредили взрывное устройство, заложенное в одном из жилых домов. Об этом сообщает "ТВ Центр" со ссылкой на главу администрации Невского района Константина Серова.

"Взрывное устройство найдено, оно обезврежено. Дана команда заселять жителей, до седьмого этажа все обезврежено", - сказал он.

По словам Серова, на восьмом и девятом этажах еще работают следователи. Эвакуированных жильцов разместили в находящемся рядом детском саду.

Ранее стало известно об эвакуации жильцов дома на Товарищеском проспекте. Подозрительный предмет был обнаружен в одном из помещений.

На месте событий находится корреспондент "ТВ Центра" Егор Киселев.

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