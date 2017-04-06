У берегов Крыма задержано украинское судно
Крымские пограничники задержали у берегов полуострова украинское рыболовецкое судно. Сейнер занимался разведкой водных ресурсов и заплыл на территорию России на 400 метров. Капитан корабля оштрафован на 60 тысяч рублей.
В Крыму российские пограничники задержали за нарушение госграницы сейнер "Рыбак Херсона", следующий под флагом Украины, передает ТАСС.
Крымское погрануправление ФСБ установило, что рыболовецкое судно осуществляло разведку водных биологических ресурсов в открытом море и заплыло в зону ответственности России на 400 метров. На корабле находились 10 членов экипажа и капитан.
В соответствии с законодательством России капитан судна должен выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей за нарушение режима госграницы.
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