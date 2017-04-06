Минск не исключил подписания таможенного кодекса ЕврАзЭС в ближайшее время
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В Министерстве иностранных дел Белоруссии не исключили, что в ближайшее время будет подписан таможенный кодекс Евразийского экономического союза.
В Министерстве иностранных дел Белоруссии не исключили подписания таможенного кодекса Евразийского экономического союза в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МИД Белоруссии Дмитрия Мирончика.
"Рассчитываем, что в ближайшее время открытых вопросов к нам не останется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В Санкт-Петербурге 26 декабря состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. В его рамках лидеры России, Киргизии, Армении и Казахстана подписали Таможенный кодекс. Президент Белоруссии на заседании не присутствовал. Документы были направлены на подпись в Минск. Лукашенко, однако, одобрил только проект договора о Таможенном кодексе в качестве основы для переговоров.
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