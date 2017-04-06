Смертника Джалилова могли использовать "без его ведома"

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Правоохранители рассматривают версию, в которой террорист Акбаржон Джалилов должен был заложить бомбы в питерском метро и скрыться, но его сообщники решили использовать его в качестве "живой бомбы".

Акбаржон Джалилов, совершивший теракт в петербургском метро, не похож на классического террориста-смертника, правоохранительные органы рассматривают версию, где Джалилова использовали в качестве "живой бомбы", сообщает источник "Интерфакса".

"Множество фактов свидетельствует о том, что предполагаемый террорист-смертник, скорее всего, не собирался подрываться, а должен был заложить бомбы в двух местах в метро и скрыться. Но сообщники решили по-своему и использовали его, что называется, "в темную", - передает агентство.

По словам правоохранительных органов, Джалилов, возможно, должен был изготовить взрывные устройства и положить их в назначенные места, а привести их в действие планировалось дистанционно.

Кроме того, Джалилов не похож на классического смертника, даже не смотря на его недавнюю приверженность радикальному исламу.

"Эту категорию людей (террористов-смертников-прим. ред.) готовят специально и долго", - отметил собеседник "Интерфакса".

3 апреля в петербургском метро произошел взрыв на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Погибли 14 человек, более 50 пострадали. По информации СКР, теракт совершил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения. Ведется розыск его сообщников.

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