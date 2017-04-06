У предполагаемых пособников Джалилова нашли взрывчатку

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Следственный комитет установил личности нескольких граждан республик Средней Азии, с которыми контактировал исполнитель теракта в петербургском метро Акбаржон Джалилов. В ходе обысков в их квартирах были обнаружены важные для следствия предметы. По данным СМИ, речь идет об элементах взрывчатки.

Следователи установили лиц, с которыми контактировал исполнитель теракта в Санкт-Петербурге Акбаржон Джалилов. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Установлены несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. В ходе обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование", - сказала она.

Источник "Интерфакса", в свою очередь, сообщил, что при обыске в квартире, где проживали пособники Джалилова, изъяты элементы взрывного устройства, аналогичные бомбе, которая сработала в метро.

Теракт в петербургском метро был совершен 3 апреля. Взрыв произошел в вагоне метро на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Погибли 14 человек, более 50 пострадали. По информации СКР, теракт совершил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

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