Москвичка отправила жителю Великобритании радиоактивную посылку

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В аэропорту "Внуково" перехватили радиоактивную посылку с авиационным измерительным прибором. Она предназначалась жителю Великобритании от жительницы Москвы. Посылка оправлена на утилизацию.

В аэропорту "Внуково" сотрудники ФТС и "Почты России" обнаружили почтовое отправление, радиационный фон которого превышал норму в десятки раз, передает ТАСС.

"В ходе проверки почтового багажа, предназначенного для пересылки за пределы России зафиксировано при срабатывании системы радиационного контроля "Янтарь" гамма-излучение, в десятки раз превышающее предельно допустимый радиационный фон", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что излучение исходило из посылки, в которой находился авиационный измерительный прибор со встроенным циферблатом. Он был адресован гражданину Великобритании от жительницы Москвы.

Радиоактивная посылка отправлена на утилизацию, уровень радиации других почтовых отправлений находится в норме.