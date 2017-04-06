В Москве задержан музыкальный продюсер, подозреваемый в педофилии

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В отношении продюсера группы "Джинсовые мальчики" следователи возбудили уголовное дело. Он подозревается в совершении насильственных действий в отношении малолетних.

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в педофилии, говорится в сообщении столичного ГСУ СК.

По версии следствия, мужчина, под предлогом проведения музыкальных репетиций, приглашал к себе в квартиру учащихся одной из московской музыкальной группы. Затем он неоднократно совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера вопреки воле детей.

Мужчина задержан. Следователи выясняют, был ли он причастен еще к похожим преступлениям. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Ранее в полицию обратилась мать одно из пострадавшего мальчика. Она рассказала, что неизвестный по имени Сергей с августа 2014 года по март 2015 года в своей квартире на проспекте Мира совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетнего сына 2006 года рождения.

По информации источников агентства "Москва", речь идет о сооснователе мальчиковой группы "Джинсовые мальчики" Сергее Грушевском.

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