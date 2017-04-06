Детеныш капуцина-плаксы родился в Московском зоопарке

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В Московском зоопарке на свет появился детеныш капуцина-плаксы. Сотрудники зоопарка пока не могут определить его пол, так как после рождения он сразу же залез к матери на спину.

В семействе капуцинов-плакс в Московском зоопарке прибавление: 21 марта родился маленький детеныш-обезьянка. Но сотрудники зоопарка пока не могут определить его пол, так как малыш залез к матери на спину.

"Он крепко держится за ее шерсть, и она постоянно носит его на себе, поэтому мы пока не знаем его пола", - говорится в сообщении Московского зоопарка.

В зоопарке рассказали, что через 3-4 недели после рождения детеныш слезет со спины матери и начнет учиться самостоятельно кушать и передвигаться.

В Московском зоопарке теперь проживает 5 капуцин-плакс.

Капуцины-плаксы – небольшие обезьяны, издающие звуки, похожие на детский плач. Обитают на севере Южной Америки, занесены в Красную книгу. В неволе могут жить до 44 лет и более.

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