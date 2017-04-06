Дело о взрыве в Ростове может быть переквалифицировано на статью "Теракт"

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Следователи не исключили, что взрыв вблизи школы в Ростове-на-Дону мог быть терактом. Как сообщил источник, близкий к следствию, в случае, если вскроются новые обстоятельства, уголовное дело может быть переквалифицировано.

Следователи не исключили версию теракта в связи со взрывом вблизи здания школы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

"Пока дело возбуждено по статье "Покушение на убийство", но в ходе расследования, если вскроются какие-то новые обстоятельства, оно может быть переквалифицировано, в том числе на статью "Теракт", - сказал он.

Инцидент произошёл рано утром на Социалистической улице, неподалёку от гимназии. Дворник обнаружил пакет, в котором лежал предмет, похожий на фонарь. Он попытался его включить, после чего взрывное устройство сработало. Мужчине оторвало кисть руки.

В настоящее время пострадавшему проведена операция. Как сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Ростова-на-Дону Сергей Заворотинский, мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"У пострадавшего повреждена брюшная полость, грудная клетка, проведена травматическая ампутация правой кисти и трех пальцев левой руки", - сказал он.

В ростовской городской больнице отметили, что жизни пострадавшего ничто не угрожает.

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