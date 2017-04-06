Московские водолазы начали подготовку к купальному сезону

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Московские водолазы начали подготовку к летнему купальному сезону. На этой неделе они приступят к очистке дна водоемов.

Столичные водолазы начали подготовку к летнему купальному сезону. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На московских водоёмах ещё не полностью растаял лёд, но желающие окунуться уже есть. Официально купальный сезон начнётся в июне. Однако водолазы уже сейчас начали чистить дно водоемов. На этой неделе они будут работать на озере Белое, в Тропарёве, Левобережном, на Большом Садовом пруду, на озёрах Чёрное, Школьное и на Большом городском пруду в Зеленограде.

Опыт прошлого года показал, что в ходе проверок в водоёмах обнаруживаются сотни опасных предметов.

"Спасатели нашего поисково-спасательного водолазного отряда на всех пляжах города Москвы подняли и обнаружили порядка 212 предметов, которые представляли угрозу для жизни и здоровья людей. Прежде всего, это битое стекло, стеклянные металлические и пластиковые бутылки, металлические и пластиковые трубы, металлические цепи и прутья — самое страшное, ящики и автомобильные шины", - говорит начальник Московского городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян.