Защиту метро от терактов обсудили на форуме "Безопасность на транспорте"

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В Санкт-Петербурге проходит форум "Безопасность на транспорте". Одной из тем стала защита метро от терактов.

Защита метро от террористических атак стала одной из главных тем международного форума "Безопасность на транспорте", который проходит в Петербурге. В мероприятии принимают участие более 400 человек, отмечает "ТВ Центр".

Это представители министерств и ведомств, региональных органов власти, а также делегации от госкомпаний и общественных организаций. Обсуждают, в частности, как с учетом новых угроз усовершенствовать законодательство, чтобы обеспечить безопасность на различных видах транспорта - водном, воздушном, железнодорожном и автомобильном.

Отдельную дискуссию посвятят мерам безопасности на Кубке конфедераций и чемпионате мира по футболу.