Активисты ОНФ проводят рейды по незаконным свалкам в Москве

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Рейды по незаконным свалкам в Москве проводят активисты ОНФ. Интерактивная карта таких мест формируется на сайте фронта.

Активисты Общероссийского народного фронта проводят рейд по незаконным свалкам в Москве. Акция организована в рамках федеральной программы "Генеральная уборка", передает "ТВ Центр".

На сайте ОНФ формируется интерактивная карта мест, куда нелегально свозят бытовые отходы. Сообщить о появлении мусора может любой человек. Затем участники народного фронта выезжают на место, собирают данные и направляют обращение в природоохранную прокуратуру.

В четверг они проверили информацию о свалках на территории ландшафтного заказника Тропарёвский, и под эстакадой на пересечении МКАД и Боровского шоссе.

"В нашей стране на сегодняшний день, к сожалению, полностью отсутствует контроль за перемещением строительного мусора, грунта, бытовых отходов. Эти машины могут отвезти и свалить мусор, где угодно. В ОНФ надеются, что этот проект поможет убрать все свалки на территории России и не допустить их образования в будущем", - сообщила эксперт Общероссийского народного фронта Наталья Розина.

