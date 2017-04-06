Кремль назвал химатаку в Идлибе чудовищным преступлением

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Инцидент с химической атакой в Идлибе может быть выгоден террористам или тем, кто ведет к делегитимизации законного руководства Сирии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Случившееся он назвал опасным и чудовищным преступлением, но призвал не делать скоропалительных выводов.

Применение химического оружия в Идлибе могло быть выгодно террористам, тем, кто их поддерживает, и тем, кто стремится к делегитимизации руководства Сирии. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Россия считает абсолютно недопустимым использование химоружия и призывает сделать все, чтобы исключить его применение в Сирии.

"Здесь можно надеяться, что сирийскими вооруженными силами будут предприниматься все необходимые действия для того, чтобы какие-то вещества, которые могут использоваться как химическое оружие, не попадали в руки террористов и не использовались террористами", - сказал Песков.

Случившееся в Идлибе он назвал опасным и чудовищным преступлением, пишет "Интерфакс". При этом он призвал взвешенно подходить к инциденту и не делать скоропалительных выводов. "Вешать поспешные ярлыки, с нашей точки зрения, было бы неправильно, и мы не согласны с теми оценками, которые даются", - добавил представитель Кремля.

Комментируя заявления Дональда Трампа о химатаке в Идлибе, Песков заметил, что разногласия с США по Сирии не могут повлиять на текущий характер отношений между двумя странами.

"Текущие, в том числе, и глубокие разногласия являются, к сожалению, постоянными спутниками российско-американских отношений, особенно, в последние годы. Поэтому даже такие существенные разногласия, как оценка в целом ситуации и причин сложившейся ситуации в Сирии вряд ли могут каким-то кардинальным образом изменить дух и характер наших двусторонних отношений", - сказал Песков.

Химическая атака в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, по данным СМИ, привела к гибели не менее 70 человек. Оппозиция обвиняет в случившемся власти Сирии. Дамаск отрицает свою причастность к атаке.

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