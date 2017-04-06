ООН попросила у США, России, Турции и Ирана трое суток мира в Сирии

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Организация объединенных наций попросила США, Россию, Иран и Турцию добиться гуманитарного перемирия в Сирии на 72 часа. Кроме того, как сообщил спецпосланник генсека ООН Ян Эгеланн, страны должны обеспечить предоставление доступа для доставки гумпомощи во все районы в этом месяце.

Организация объединенных наций попросила США, Россию, Иран и Турцию добиться 72-часового соблюдения гуманитарного перемирия в Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на спецпосланника генсека ООП Яна Эгеланна.

По его словам, необходимо также добиться предоставления доступа для доставки гуманитарной помощи во все районы страны в этом месяце. Эгеланн приветствовал возобновления интереса США к сирийской проблеме. Он подчеркнул, что для политического урегулирования конфликта в Сирии необходимы совместные усилия России и Соединенных Штатов.

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