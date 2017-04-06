Взрыв в Ростове-на-Дону попал на видео

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Момент взрыва самодельного взрывного устройства, замаскированного под фонарик, в Ростове-на-Дону попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что СВУ оставил на дороге неизвестный мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Следователи не исключают и версию теракта.

Появилось видео взрыва, прогремевшего этим утром в центре Ростова-на-Дону, передает "ТВ Центр". На кадрах, снятых камерами наружного наблюдения видно, как неизвестный мужчина оставляет какой-то предмет прямо на дороге. После его подбирает, предположительно, местный сторож.

Как стало известно, устройство было замаскировано под карманный фонарик. Когда мужчина попытался включить его, прогремел взрыв. Пострадавший с тяжёлыми травмами доставлен в больницу.

Инцидент произошёл рано утром, недалеко от одной из гимназий. Всех учащихся успели обзвонить заранее. Уроки отменили. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. По всему Ростову-на-Дону усилены меры безопасности.

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