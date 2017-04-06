Европарламент поддержал краткосрочный безвизовый режим для Украины

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Украины теперь могут не оформлять визу для посещения Евросоюза, если едут туда не более чем на 90 дней с туристической или профессиональной целью. Но данная мера не дает им право на работу в ЕС.

Депутаты Европарламента одобрили безвизовый режим для Украины. Это распространяется только на краткосрочные поездки сроком до 90 дней.

"Украинские обладатели биометрических паспортов смогут посещать страны ЕС на срок до 90 дней за полгода с туристическими, профессиональными или иными целями", - передает "Интерфакс".

Нововведение не дает права украинцам устраиваться на работу в ЕС, а также посещать без визы Ирландию и Великобританию.

За упрощение визового режима для Украины проголосовал 521 депутат Европарламента, 75 — против, 36 воздержались.

Ожидается, что документ вступит в силу в начале июня.

Ранее в феврале совет Евросоюза и Европарламент достигли неформального соглашения об отмене виз для граждан Украины.

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