Путин назначил замполпреда в ПФО Евстифеева врио главы Марий Эл

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Президент России Владимир Путин предложил заместителю полпреда главы государства в Приволжском федеральном округе Александру Евстифееву возглавить республику Марий Эл до сентябрьских выборов. Чиновник уже ответил согласием во время встречи с российским лидером.

Заместитель полпреда президента России Александр Евстифеев согласился с предложением Владимира Путина временно возглавить республику Марий Эл. Об этом сообщает сайт Кремля.

"Вы, будучи заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе, занимались и этой республикой. Сейчас сложилась ситуация, когда действующий глава республики просит использовать его на другом участке работы", - подчеркнул Путин на встрече с Евстифеевым, который также является председателем Арбитражного суда Московской области.

По словам главы государства, Леонид Маркелов, возглавляющий республику, "уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы". В результате Путин предложил Евстифееву возглавить Марий Эл и, в зависимости от результатов, принять участие в сентябрьских выборах главы региона.

В ответ Евстифеев поблагодарил главу государства за это предложение и отметил, что для него это высокая честь, большое доверие и огромная ответственность. "Я хорошо понимаю слово "ответственность", потому что работать в национальной республике, для национальной республики в составе Российской Федерации – это очень серьезное дело. Поэтому, если будет такое поручение, готов его выполнять, используя весь свой опыт – и опыт в Приволжском федеральном округе, и на других участках", - подчеркнул он.

Также Евстифеев назвал высоким потенциал региона. "Другое дело, что он не в полной мере реализован, но республика имеет потенциал и в производственной сфере, и особенно в сельском хозяйстве", - подчеркнул Евстифеев.

Позднее президент России подписал указ об отставке главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, и о назначении врио руководителя региона Александра Евстифеева.