Конный вагон XIX века покажут на параде трамваев в Москве

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15 апреля на Чистопрудном бульваре в столице пройдет ежегодный парад трамваев. В частности, москвичи смогут увидеть конный вагон XIX века. По словам гендиректора "Мосгортранса", именно с этого трамвая начинается история столичного общественного транспорта.

В центре столицы 15 апреля состоится ежегодный парад трамваев. В частности, на Чистопрудном бульваре посетители смогут увидеть конный вагон XIX века. Об этом сообщает "Русская планета".

Москвичам будет разрешено сфотографировать и осмотреть этот исторический вагон. Генеральный директор ГУП "Мосгортранс " Евгений Михайлов отметил, что именно с этого конного трамвая начинается история столичного общественного транспорта.

Кроме того, в параде примут участие и современные модели техники. Всего же на Чистопрудном бульваре будут представлены 16 трамваев.