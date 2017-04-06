В Москве зафиксирован самый теплый день с начала года

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6 апреля стало самым теплым днем с начала года в столице. Температура в городе днем преодолела отметку в 15 градусов. Однако синоптики предупреждают: к выходным в столичный регион придет похолодание.

Москва второй день подряд бьет температурный максимум года. Об этом сообщает "МИР 24". Температура к обеду поднялась до 13 градуса выше нуля, а спустя два часа уже преодолела отметку в 15 градусов. Температурный рекорд для этого дня составляет 19,3 градуса. Он был зафиксирован в 2008 году.

Однако радоваться окончательной "победе" весны пока рано. К выходным в Москве похолодает, возможно выпадение снега. Апрельская погода установится в столице к середине следующей недели.

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