В Петербурге госпитализированы шесть школьников с признаками отравления газом

Ребенок во время осмотра у врача

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Из петербургской школы, где ранее эвакуировали почти 300 человек из-за утечки неизвестного газа, госпитализировали шесть детей. Однако, приехавшая на место ЧП проверка, утечку газа не выявила.