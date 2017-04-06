В Петербурге госпитализированы шесть школьников с признаками отравления газом
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Из петербургской школы, где ранее эвакуировали почти 300 человек из-за утечки неизвестного газа, госпитализировали шесть детей. Однако, приехавшая на место ЧП проверка, утечку газа не выявила.
С признаками отравления газом из школы Санкт-Петербурга госпитализировали 6 детей, передает ТАСС.
"Медики осмотрели 10 детей с признаками отравления газом. Шесть из них госпитализированы", - говорится в сообщении.
Ранее из школы №608 в Кировском районе Санкт-Петербурга эвакуировали из-за запаха неизвестного газа. На улицу вывели 250 учеников и 40 учителей. В газораспределительной организации "Петербурггаз" сообщили, что утечки газа в школе нет, а столовая оснащена электрическими плитами. Полиция проводит проверку.
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