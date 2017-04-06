В жилом доме в Петербурге прогремел взрыв

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В одном из жилых домов на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге прогремел взрыв.

В многоэтажном доме на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.

Пользователи соцсетей также сообщают о мощном хлопке. В результате взрыва в торцевой части здания обрушилась часть стены.

Инцидент произошел в доме №21 на проспекте Солидарности. Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС города, жильцов в настоящее время эвакуируют. На место происшествия выехали экстренные службы.

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