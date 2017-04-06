Обрушение облицовки в жилом доме в Петербурге не было результатом взрыва

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Облицовка в доме на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге обрушилась из-за строительных работ, а не в результате взрыва. Как сообщил глава Невского района города Константин Серов, пострадавших в результате происшествия нет.

Обрушение облицовки в жилом доме на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге произошло в результате строительных работ. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу Невского района Константина Серова.

"Там строительные работы, ничего нет. Пострадавших нет", - сказал он.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве в доме на проспекте Солидарности. В ГУ МЧС города отметили, что к месту происшествия выехали экстренные службы. Жильцов дома эвакуируют.

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