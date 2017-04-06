Очевидцы сообщили о стрельбе на севере Москвы

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На севере Москвы неизвестные открыли огонь из окна жилого дома. В результате пострадали два дворника. На место происшествия выехали сотрудники полиции.

Московская полиция проверяет информацию о стрельбе из окна на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.

По словам прохожих, неизвестный открыл огонь из окна дома на улице Флотская. На место происшествия выехали сотрудники полиции. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два дворника.