Спасший пассажиров в метро Петербурга машинист отдал деньги пострадавшей

Теги: санкт-петербург Теракт метро

Получивший госнаграду за грамотные действия во время теракта в метро Санкт-Петербурга машинист поезда сделал заявление. Он принял решение отдать деньги, собранные для него одной организацией пострадавшей при том взрыве.

Машинист поезда петербургского метро Александр Каверин, который получил госнаграду за спасение пассажиров при взрыве, передал собранные для него деньги пострадавшей во время теракта. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, "какая-то организация" собрала деньги для него в качестве благодарности за действия в метро после теракта. "Считаю, что мне ничего не надо, и решил передать женщине, которая в данный момент находится институте скорой помощи имени Джанелидзе, ей ампутировали ногу", - подчеркнул Каверин.

Он отметил, что сейчас пострадавшая всем обеспечена, однако в будущем ей может понадобиться помощь. При этом машинист не уточнил сумму собранных средств.

В среду в Петербурге вручили награды трем сотрудникам метро, действия которых позволили избежать большого числа жертв во время теракта. Среди тех, кто получил ведомственные награды, был и машинист Александр Каверин, который принял решение не останавливаться в тоннеле, несмотря на взрыв, а доехать до станции. Как отметили в СКР, это позволило быстрее начать эвакуацию и, возможно, позволило избежать большего числа жертв.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще одно СВУ нашли и обезвредили на станции "Площадь восстания". По последним данным, жертвами атаки стали 14 человек, включая смертника. В больницах Санкт-Петербурга остаются 49 пострадавших.