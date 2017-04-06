В Петербурге арестовали первого подозреваемого в вербовке террористов

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Суд в Петербурге арестовал первого из восьми подозреваемых в вербовке террористов. Уроженец Киргизии Атабек Рустамов будет находится под стражей до 4 июня. Накануне в Санкт-Петербурге были задержаны восемь граждан из Средней Азии, которых подозревают в вербовке террористов в ряды запрещенных в нашей стране организаций.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал первого из восьми подозреваемых в вербовке террористов в ряды запрещенных в нашей стране организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра". Об этом сообщает "Интерфакс".

Суд арестовал уроженца Киргизии Атабека Рустамова до 4 июня текущего года. По данным следствия, подозреваемый может оказать давление на свидетелей или скрыться от суда. Сам Рустамов на заседании заявлял о своей невиновности.

Накануне в Санкт-Петербург были задержаны восемь граждан из Средней Азии, которых подозревают в вербовке террористов. Во время обысков в квартире, где проживали мужчины, правоохранители изъяли экстремистскую литературу и другие важные улики.

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