По всей России прошли акции памяти "Питер, мы с тобой"

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Теракт в Петербурге объединил всю Россию. В четверг во многих городах страны прошли митинги в поддержку жителей Северной столицы.

По всей России почтили память жертв взрыва в Петербурге. Во Владивостоке на акцию "Питер, мы с тобой"" пришли более двух тысяч человек - студенты, ветераны, представители общественных организаций и неравнодушные горожане. Участники собрались в центре города около мемориала морякам, передает "ТВ Центр".

Почтили память погибших в питерском метро и жители Сибири. В Кемерово на митинг солидарности пришли около шести тысяч человек. Акция памяти прошла в парке Победы имени Жукова. Жители приносили с собой, цветы, свечи, многие пришли с плакатами "За будущее без террора".

Несмотря на постоянные обстрелы с украинской стороны, сказать "нет" терроризму не побоялись и вышли в центр города жители Донецка. На площади Ленина собрались около тысячи человек. Участники памятной акции возложили алые цветы и поставили поминальные свечи к арт-объекту "Россия".

В самом Петербурге, где в понедельник и произошёл чудовищный теракт в подземке, тысячи горожан пришли к станции метро "Технологический институт". Именно на эту станцию после взрыва приехал искорёженный поезд. Уже четвертый день у входа в подземку море цветов, записки скорби и поминальные свечи. И в четверг тысячи жители Северной столицы пришли сюда, чтобы почтить память своих горожан, близких, друзей, соседей. Они снова приносили и держали в руках плакаты со словами "Террористам нас не испугать".

В Москве выразить солидарность с петербуржцами вышли на Манежную площадь известные актёры, спортсмены, музыканты. Официальную заявку на проведение акции подали профсоюзы. А простые горожане публиковали в социальных сетях сообщения с хэштегом "Питермыстобой" и призывали прийти на памятный концерт. В акции в центре столицы приняли участие десятки тысяч человек.