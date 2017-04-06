ИГ взяло на себя ответственность за нападение на Росгвардию в Астрахани

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Боевики "Исламского государства" взяли на себя ответственность за нападение на сотрудников Росгвардии в Астрахани. Также они подчеркнули, что причастны к нападению на сотрудников полиции в ночь на 4 апреля в этом же городе.

Ответственность за нападение на сотрудников Росгвардии в Астрахани в ночь на 6 апреля, а также за убийство полицейских в ночь на 4 апреля в этом же городе взяло на себя запрещенное в России "Исламское государство". Об этом сообщает SITE Intelligence Group со ссылкой на Amaq.

Ранее стало известно, что в ночь на 6 апреля боевики устроили стрельбу в Ленинском районе Астрахани на посту Росгвардии. Ранения получили трое сотрудников службы. При этом ответным огнем удалось ликвидировать одного из нападавших. Остальные трое сбежали с места перестрелки, но оказались заблокированы в промышленном здании, где они и были уничтожили.

Эта четверка боевиков ранее, в ночь на 4 апреля, убила двух сотрудников ДПС в Астрахани. Они завладели их табельным оружием и скрылись с места происшествия.

По месту жительства всех обвиняемых в нападениях были проведены обыски. У одного из них нашли аудиозапись, в которой он высказывает экстремистские взгляды, а также призывает к совершению преступлений. Следствие также установило, что в день нападения преступники передвигались не на своем автомобиле. Сейчас разыскивается владелец машины, который мог также подвергнуться нападению. Следователи намерены проверить весь круг общения обвиняемых на причастность к совершению преступлений.

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