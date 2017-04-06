Москвичи смогут увидеть Юпитер ночью 8 апреля

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В ночь с пятницы на субботу жители столицы смогут невооруженным глазом увидеть Юпитер. 8 апреля в 00:38 он окажется в точке противостояния и станет вторым ярким объектом на небе после Луны. Кроме того, в телескоп можно будет детально разглядеть удивительные вихри, а также спутники – Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

В ближайшую субботу москвичи смогут увидеть в ночном небе противостояние Юпитера. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного планетария. По их данным, планета будет видна даже невооруженным глазом.

"8 апреля в 00:38 Юпитер окажется в точке противостояния и станет вторым ярким объектом на ночном небе после Луны, его блеск превысит минус вторую звездную величину, то есть Юпитер будет почти в два раза ярче Сириуса - самой яркой звезды ночного неба", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ночь с пятницы на субботу самая большая планета Солнечной системы будет находиться на расстоянии 666,45 миллиона километров от Земли и ярко сиять в противоположной стороне от заката. Кроме того, в телескоп можно будет детально разглядеть удивительные вихри, а также спутники – Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.