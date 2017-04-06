ИГ взяло на себя ответственность за нападения в Астрахани

Теги: Происшествие астрахань росгвардия

В Астрахани в результате спецоперации уничтожена группа боевиков. Это те самые бандиты, которые пару дней назад хладнокровно и цинично расстреляли экипаж ДПС, а в четверг ночью злоумышленники попытались атаковать отряд бойцов Росгвардии, но были ликвидированы ответным огнем. Ответственность за оба нападения уже взяла на себя запрещенная в нашей стране группировка "Исламское государство".

Двое суток силовики Астраханской области работали в усиленном режиме. В итоге разыскиваемые за убийство инспекторов ДПС люди минувшей ночью буквально наткнулись на патруль. В Ленинском районе Астрахани их машину остановили сотрудники вневедомственной охраны для проверки, передает "ТВ Центр". Преступники начали стрелять. Завязался бой.

"Один из нападавших был уничтожен ответным огнем. Ранение получили трое сотрудников вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии были госпитализированы", - сообщил офицер Департамента Росгвардии по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Иван Громов.

Жизнь полицейских сейчас вне опасности. Один из преступников в ходе перестрелки был ранен и с двумя сообщниками попытался скрыться на машине. Но силовики по сигналу тревоги достаточно быстро смогли оцепить весь район.

"Полицейский кинологической службы УМВД России по Астраханской области со служебной собакой по кличке Ума в ходе оперативно-поисковых мероприятий на территории заброшенного предприятия заметил прятавшихся в камышах неизвестных лиц в темных одеждах, подходивших под описание разыскиваемых. Он по рации сообщил данную информацию в оперативный штаб", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сдаваться преступники отказались категорически. Вновь начался бой. Силовики окружили место столкновения, чтобы под пули не попали гражданские лица.

К месту боя подтянули тяжелую технику. Прибыли БТР. С крыш ситуацию контролировали снайперы. Преступники отстреливались, прикрываясь бетонными блоками забора, которые в итоге были просто подорваны. Ликвидированы все трое. Тела переворачивали при помощи тросов. Боевики могли сжимать в руках гранаты, которые взорвались бы во время осмотра. Личности убитых установлены.

Рамзан Кукулаев, Рамзан Султанмурадов, Ильяс Магомедов и Нурбол Соспанов. По данным следствия, именно эти четверо находились в белой "Газели", водитель которой спровоцировал ДТП, после чего вызвал инспекторов ДПС. Соспанов попал в объектив видеорегистратора, установленного в автомобиле полицейских. После оформления протокола старшего лейтенанта Владимира Дьяконова и лейтенанта Дмитрия Школьникова расстреляли. Забрали табельное оружие.

В четверг в Астрахани прощались и с погибшими 4 апреля полицейскими. Почтить память пришли сослуживцы, друзья, знакомые. Траурную процессию по городским улицам провожали сотни автомобилистов.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".