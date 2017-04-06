Москва продолжит закупать Православную энциклопедию для библиотек

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В этом году Москва продолжит исполнять свои обязательства и закупит новые тома православной энциклопедии для школ и городских библиотек. Об этом в четверг рассказал мэр Москвы на совместном заседании по изданию очередных выпусков справочника. В прошлом году город приобрёл 10 тысяч экземпляров.

Как всегда красивые, богато иллюстрированные - новые тома Православной энциклопедии. Своеобразный рекорд - за последний год их удалось выпустить сразу пять. В недавно вышедшем из печати 45 томе - статьи и о Метеорах - уникальных, будто парящих в воздухе греческих монастырях на скалах, и о святынях древнейшей тбилисской церкви Метехи, и об одном из создателей славянской письменности Мефодии. Универсальная и интереснейшая информация - неслучайно Православная энциклопедия так востребована: её читают и в вузах, и в школах.

"В прошлом году Москва приобрела четыре тома Православной энциклопедии общим тиражом десять тысяч экземпляров. Кроме того в 2016 году на канале "ТВ Центр" вышли еще 52 выпуска программы "Православная энциклопедия". В 2017 году мы также полностью выполним обязательства по закупке новых томов Православной энциклопедии для школьных, городских библиотек, а также по поддержке телепрограммы", - отметил Собянин.

Издание Православной энциклопедии Москва постоянно поддерживает. Впрочем, в четверг на попечительском совете говорили о необходимости еще больше популяризировать издание - и в российских регионах, и за рубежом.

"Когда речь идет о публикации статей из жизни других стран, православных общин можно было бы более активно нам продвигать энциклопедию в этих странах. Ну и, конечно, энциклопедия должна быть представлена на выставках, книжных ярмарках с тем, чтобы люди могли ознакомиться с энциклопедией, обеспечить доступ к энциклопедии!" – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Нынешний год для создателей энциклопедии пройдет под знаком двух букв - М и Н. Предстоит завершить целый комплекс статей, посвященных Москве, московской епархии и монастырям. Среди авторов текстов - ученые с мировыми именами.

"Как мне известно, работа над московским блоком статей ведется активно, и они войдут в следующий сорок шестой том. Так же будут важные исследования по Священному писанию и по библейской истории, статьи о библейском пророке Моисее", - рассказал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

В середине года приступят к изданию статей на букву Н. Работа предстоит сложнейшая - ведь в библейской тематике это и Новый завет, и Назарет, и Ноев ковчег. Очень распространено в православии и имя Николай - только о новомучениках с этим именем предстоит создать около 200 статей. Всего же планируется выпустить порядка 60 томов Православной энциклопедии.

Юлия Богоманшина, Максим Панкин, Михаил Федоров, "ТВ Центр".