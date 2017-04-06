Путин обсудил с премьером Израиля ситуацию в Сирии

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Активизация усилий международного сообщества по борьбе с терроризмом и экстремизмом стала темой телефонных разговоров Владимира Путина с главами правительств Индии и Израиля.

Индийский и израильский премьеры Нарендра Моди и Биньямин Нетаньяху в четверг выразили свои соболезнования родным и близким жертв варварского теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "ТВ Центр".

С премьер-министром Израиля Владимир Путин также обсудил ситуацию в Сирии и, в частности, инцидент с химическим оружием в провинции Идлиб. Российский президент подчеркнул неприемлемость выдвижения безосновательных обвинений против кого бы то ни было до проведения тщательного и беспристрастного международного расследования.