Порошенко: решение Европарламента по визам — ещё не открытие границ

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Европарламент все-таки поддержал отмену визового режима для Украины. Речь, правда, идет только о туристических или деловых поездках длительностью не более 90 дней. Но киевские власти решение встретили как долгожданную победу. Президент Порошенко, правда, оговорился, что это ещё не открытие границ. Решение только предстоит утвердить Совету ЕС.А в Брюсселе хотят ещё дождаться президентских выборов во Франции.

Журналисты едва успевают зафиксировать результаты голосования, как Европарламент уже переходит к следующему вопросу. Отмену виз для Украины - шаг давно обещанный Киеву - оттягивать дальше уже не могли, передает "ТВ Центр".

"Полагаясь на наши рапорты, мы можем утверждать, что Украина выполнила все наши требования. И даже превзошла их. Для граждан Украины это решение станет реализацией их стремлений и обязательств в пользу мира, стабильности и европейских амбиций", - заявил депутат Европарламента Михал Бони.

Сдержанный оптимизм в Страсбурге и безудержный восторг в Киеве. Ликует президент Порошенко: "Я поздравляю тебя, украинский народ, я поздравляю тебя, Украина!". Украинский парламент, прерывая заседание, салютует европейским коллегам. Звездно-голубая мечта, к которой обещали вести страну нынешние власти, кажется, наконец-то сбылась.

"Сейчас очень многие для себя могут открыть Европу, и не такую дорогую, как все пугают, что с украинскими доходами нечего ездить в Европу. Я могу сказать, поскольку я там очень часто бываю, что некоторые вещи там намного дешевле, чем в Украине. Просто люди могут научиться, что значит "жить по-европейски", - рассказал украинский политик и журналист Владимир Арьев.

Но если на зарплату нардепа, что в 25 раз выше минимальной, жить "по-европейски" еще как-то можно, то простому украинцу сейчас это вряд ли по-карману. А о западных стандартах жизни, за которые стоял Майдан, и речи пока не идет. Разрешения работать - и это в Европарламенте подчеркивают отдельно - на территории Еврозоны украинцы не получают.

Единая Европа, как обещали власти в Киеве, отнюдь не распахивает двери. Скорее чуть шире приоткрывает форточку. Но все же и этого, считает один из лидеров европарламентской фракции "Европа Наций и Свобод", может быть достаточно для увеличения потока нелегальной миграции. И Брюссель это отлично понимает. Недаром, по данным ряда СМИ, Франция попросила потянуть с введением безвизового режима для Украины до окончания президентской гонки. Порядком уставший от миграционного кризиса избиратель в восторге от очередной бреши в европейских границах точно не будет.

"Украина нестабильная страна. Политически, экономически. Вот мы выделили им огромную сумму денег. А они ее, как мы сильно подозреваем, просто разворовали. Так что либерализация визового режима - это просто политическая махинация. Цель которой - совершенно открытая попытка еще больше отделить Украину от России", - подчеркнул депутат Европарламента Эдуард Ферран.

А за каждый шаг в эту сторону с Киева еще и могут взять дополнительную "плату". Украине якобы уже намекнули: опустевшие цеха промышленных предприятий вполне могут стать отличным местом для размещения приехавших в Европу мигрантов. Ведь это сегодня тоже часть понятия "жить по-европейски".

После утверждения в Европарламенте документ направят на рассмотрение Совета ЕС. И если большая часть министерского корпуса документ одобрит, он может вступить в силу уже в июне. Но это "если" теперь будет довлеть над Киевом постоянно. Европа отменяла визы для Украины с одним ключевым условием: в любой момент и по любой причине их могут вернуть.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Страсбург, Франция.