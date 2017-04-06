Порошенко назвал Россию провинциальной страной

Теги: Украина россия порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия является "провинциальной страной". Об этом, по его мнению, говорит ее поведение на внешнеполитической арене.

Президент Украины Петр Порошенко во время Киевского форума по безопасности заявил, что действия России на международной арене свидетельствуют о "российском провинциализме". Об этом сообщает сайт телеканала "112 Украина".

"Незаконная аннексия крымского полуострова, и агрессия в Донбассе свидетельствуют о российском провинциализме, который нацелен на основные принципы порядка, стабильности и процветания", - подчеркнул Порошенко.

При этом, президент Украины подчеркнул, что на этом фоне Киев опирается на мощное гражданское общество.

Ранее Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины передать в Международный суд ООН в Гааге иск в отношении России. Кроме того, украинский лидер заявлял, что российская сторона три года "грубо нарушает международное право". Таким образом, он обвинил Россию в "незаконной аннексии Крыма" и "оккупации восточной части Украины в Донецкой и Луганской областях".

Киевские власти регулярно обвиняют Россию в аннексии Крыма, а также в присутствии российских войск в Донбассе. Документальных подтверждений этих заявлений власти страны не предоставляют. Москва подобные претензии отвергает.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики в состав России. Несмотря на это, в Киеве результаты плебисцита не признают.