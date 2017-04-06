"Урал" сыграет с "Локомотивом" в финале Кубка России по футболу
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В четверг определился второй участник финала Кубка России по футболу. Им стал екатеринбургский "Урал", обыгравший казанский "Рубин" со счетом 2:1. Таким образом, в финале клуб из Екатеринбурга встретится с московским "Локомотивом". Игра пройдет 2 мая на стадионе "Фишт" в Сочи.
Футбольный клуб "Урал" вышел в финал Кубка России по футболу, переиграв в полуфинале казанский "Рубин" со счетом 2:1. Об этом сообщает Championat.com. Игра проходила на стадионе "СКБ-Банк Арена" в Екатеринбурге.
В составе "Урала" мячи забивали Владимир Ильин (13 минута) и Александр Новиков (58 минута). У "Рубина" отличился бразилец Жонатас (31 минута). Кроме того, на 39 минуте нападающий из Бразилии не забил пенальти, пробив мимо ворот.
Таким образом, "Урал" вслед за московским "Локомотивом" вышел в финал Кубка России, который пройдет 2 мая на стадионе "Фишт" в Сочи.
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