CNN: Трамп задумался о военном реагировании на химатаку в Сирии

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Президент США Дональд Трамп обсудил с некоторыми членами Конгресса возможность военного ответа в связи с химической атакой в Сирии. В этом вопросе, согласно данным СМИ, он полагается на мнение главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

США задумались над военными действиями в связи с химической атакой в Сирии. Соответствующий вопрос обсуждал с некоторыми членами американского Конгресса президент страны Дональд Трамп. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CNN.

При этом, глава Белого дома еще не принял твердого решения. Однако он успел обсудить возможный шаг с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, на чье мнение он полагается.

Накануне, 5 апреля, глава Белого дома заявил, что вероятная химическая атака в сирийской провинции Идлиб, изменила его отношение к президенту Сирии Башару Асаду. По его словам, произошедшее для него неприемлемо.

Кроме того, американский лидер отметил, что не намерен заблаговременно сообщать о планах применения военной силы для решения конфликтов за пределами США. Также в ответ на вопрос журналистов о том, как Трамп собирается реагировать на химическую атаку в Сирии, он заявил: "Вы увидите".

Химическая атака в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, по данным СМИ, привела к гибели не менее 70 человек. Оппозиция обвиняет в случившемся власти Сирии. При этом, Дамаск отрицает свою причастность к атаке.

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