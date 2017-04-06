НАК: арсенал оружия "Имарата Кавказ" обнаружен в Ингушетии

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В НАК заявили об обнаружении и обезвреживании арсенала оружия бандитов террористической организации "Имарат Кавказ". Склад находился на территории частного дома в Ингушетии. Большинство главарей и членов этой группировки были уничтожены ранее в ходе специальных операций.

В Ингушетии обнаружен и обезврежен арсенал оружия и боеприпасов, который принадлежал бандитам запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ". Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в редакцию TVC.ru.

"6 апреля в селе Экажево Назрановского района на территории частного дома был обнаружен и обезврежен бандитский арсенал с большим количеством оружия и средств поражения", - сообщили в НАК.

По предварительным данным, найденный схрон принадлежал бандитам международной террористической организации "Имарат Кавказ", большинство главарей и членов которой были уничтожены ранее в ходе специальных операций.

Всего в тайнике находились: два гранатомета, 21 кумулятивный снаряд для противотанкового гранатомета, около восьмисот гранатометных боеприпасов, ручная противотанковая граната и 11 тысяч патронов различного калибра.